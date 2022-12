Scherma Paralimpica | agli Europei | l’Italia vola a quota 10 medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Varsavia – La quarta giornata dei CampionatiParalimpici diVarsavia 2022 portain doppia cifra con la decima meda della kermesse continentale: è l’argento della squadra azzurra di fioretto maschile. Un secondo posto di assoluto valore per il quartetto composto da Emanuele Lambertini, Matteo Betti, Michele Massa e Marco Cima, fermatisi solo in finale contro la Gran Bretagna. Un match per l’oro vibrante, equilibratissimo, che sui titoli di coda gli inglesi sono riusciti a portare dalla propria parte chiudendo sul 45-40. Grandi applausi, però, per i ragazzi del CT Simone Vanni, che hanno avuto un approccio in pedana determinato e vincente fin dal principio. Nei quarti di finale gli azzurri hanno avuto la meglio sull’Ungheria con il punteggio di 45-31, tenendo sempre saldamente in pugno ...