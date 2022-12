Scarlattina | in pochi giorni morti tre bambini in Gran Bretagna | le infezioni da ' Streptoccco A' in aumento Sintomi e cure

ilmessaggero.it

La morte ingiorni di tre bambini per colpa dellain Inghilterra e in Galles allarma le autorità mediche e quelle scolastiche della Gran Bretagna . L'ultimo caso ha scosso la comunità di Penarth,...Poco dopo, fu portata all'ospedale una ragazza con la. Tutti, anche i medici, avevano ... Ma, purtroppo, contrasse la malattia lui stesso e morì ingiorni. Per il giovane Karol, che ... Scarlattina, in pochi giorni morti tre bambini in Gran Bretagna: le infezioni da Streptoccco A in aumento. Sin