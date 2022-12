Scacco matto | Piantedosi | pronto il Dpcm di ferro che fa tremare le Ong

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) "Ci stiamo lavorando con i colleghi di governo, è un lavoro di coordinamento. L'importante è farlo bene e nei tempi giusti. Non andrà in cdm ma verrà poi recepito in un". Il ministro degli Interni, Matteoprepara il decreto che dovrebbe dare una stretta agli sbarchi sulle nostre coste. Sull'ipotesi che possa essereentro il 2022, ha aggiunto: "Stiamo lavorando per bruciare i tempi. Il Governo purtroppo è salito a bordo da pochissimo". L'esecutivo sta lavorando ad altissima velocità per andare a definire bene i paletti del decreto che potrebbe radicalmente cambiare la frequenza degli arrivi di immigrati nel nostro Paese. Un decreto urgente che dovrebbe dare risposte chiare anche sul fronte delle Ong. Infatti come vi abbiamo già raccontato, la Humanity 1 e la Geo Barents hanno già tolto le ancore e si stanno per ...