Sbagliata ascendente Leone | il potente | empatico e coraggioso racconto di Emma Marrone

(Di venerdì 2 dicembre 2022) C’è la verasotto il vapore di quella doccia senza filtri che ce la mostra come è, al mattino, appena sveglia, mentre ascolta la sua playlist per partire alla grande. C’èai piedi del divano, voce narrante della sua storia.è ildi una artista, di una donna, di una persona umana con i suoi pregi e i suoi difetti. Di quei tanti bivi, gli sliding doors della vita, che hanno portatoa essere quella che è diventata oggi. Lei si definisce, forse però è solo una persona giusta in un mondo fatto di cose sbagliate. “Nonostante tutto quello che mi è successo, mi reputo la ragazza più fortunata sulla terra” dice, dopo aver raccontato della sua terza volta, ...

Trattasi di Emma Marrone che, proprio in questi giorni, sta spopolando su Amazon Prime con il documentario "leone". Tra i papabili ospiti di questa puntata in onda domenica 4 ...Per Emma Marrone il 2022 è un anno di interessanti novità: per la prima volta è protagonista di un docufilm,Leone , in cui celebra la sua carriera e si mette a nudo sia come ...Venerdì sera 2 dicembre sarà presente alla proiezione del film «Il ritorno» dove è protagonista interpretando la difficile vita di una madre in una grigia periferia ...Dal 29 novembre in esclusiva su Prime Video arriva un docufilm dedicato a Emma Marrone, una delle cantanti – ora anche attrici – più amate del nostro Paese. Il titolo del docufilm è “ Sbagliata ...