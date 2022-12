Sanità | riparto fondo nazionale | intesa su richieste della Campania

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo anni di battaglia politica portata avanti dalla Regione, quasi sempre in solitudine, oggi in Conferenza delle Regioni abbiamo raggiunto un Accordo politico in base al quale, a decorrere dal 2023, tra i criteri didel finanziamento indistintospesa sanitaria corrente, accanto alla pesaturapopolazione per l’età anagrafica, si terrà conto anche dei criteri, già previsti dalla legge ma finora puntualmente disattesi, del tasso di mortalità edeprivazione socio-economica. È stato, inoltre, approvato il principio generale secondo il quale le differenze di finanziamento pro-capite tra le varie regioni devono tendere a ridursi entro margini tollerabili di variabilità. Siamo soddisfatti del grande passo in avanti compiuto, e siamo pronti a ...