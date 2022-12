Sanità | Renzi | ' no Meloni al Mes? Intanto su Rei e Industria 4 0 cambia idea lei'

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Ladice no al? "Vediamo.su Rei e4.0lei". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira.

La protesta di 24 ore riguarda non solo il trasporto pubblico, ma anche scuola e: disagi ... Può cambiare la maggioranza di Meloni Ospiti: Cattaneo, Recalcati e. Con Di Feo, Molinari e ...... in questo caso, al netto del bonuse del TIR, l'IRPEF media annua pagata per contribuente è ... la differenza tra l'IRPEF versata e il costo dellaammonta a 51,817 miliardi; la differenza ...