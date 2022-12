San Giorgio del Sannio | Mario Pepe | “La sceneggiata del Piano urbanistico”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lasulcontinua tra clamori e cattiverie. Ilapprovato dall’Amministrazione da me guidata è stato annullato con un parere di un tale professore – è mai possibile che un parere di un professore annulli le scelte del Consiglio comunale e della Giunta?”. Così in una nota. “Adesso – scrive – si dà incarico all’architetto Furno che ha già redatto la variante delvergognosamente annullata insieme al team comunale per procedere ad una nuova variante. Cose assurde e inusitate! L’architetto Furno è un professionista serio e corretto che lavora da oltre venti anni con il Comune di Sandel ...

LA NAZIONE

...Culturale Symbol 2000 15 dicembre SAGGIO DI NATALE SCUOLA DON BARBERA PiazzaMichele Ore 16.30 15 dicembre SPETTACOLO TEATRALE "LA FINTA AMMALATA" di C. Goldoni Adattamento e regia di...Gli operatori hanno organizzato incontri alla Castellina, Santa Lucia, Chiesanuova, La Macine, La Querce, Maliseti,, Paperino, Galciana e Vaiano, quest'ultima tappa in collaborazione con ... Le meraviglie dell’Egitto al Castello di San Giorgio PORTO SAN GIORGIO - Un incendio del porto di Porto San Giorgio, ma è soltanto un’esercitazione predisposta per testare ...GENOVA - La platea è quella dell'assemblea pubblica di Genova for Yachting, a palazzo San Giorgio di Genova, dove gli Industriali sono rappresentati da Beniamino Maltese: qui il sindaco di Genova Marc ...