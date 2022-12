Samsung Galaxy A53 5G | in offerta su Amazon con sconto del 30%

(Di venerdì 2 dicembre 2022) IlA53 5G (2022) è uno smartphone veramente bello dal punto di vista estetico e ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Si tratta anche di un device resistente, affidabile e con a bordo tante funzionalità. Ebbene, qualora stesse in cerca di un nuovo telefono, dovreste approfittare dell’incredibiledi oggi, venerdì 2 dicembre, visto che il dispositivo è in superdel 30% sual prezzo di soli 327 euro (invece di 469,90 euro di listino) e nel colore Awesome Black. Il prodotto è venduto e spedito da terzi, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti a Prime. Vediamo insieme le sue principali caratteristiche e specifiche tecniche. IlA53 5G sfoggia uno straordinario display ...

