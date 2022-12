Salario minimo e Reddito di Base | le mosse della Meloni | così sereni che cambiamo auto

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 2 dicembre 2022)disono due autentiche rivoluzioni sociali e vediamo che cosa ha detto il governoin merito a questo vero e proprio capovolgimento del concetto stesso di stato sociale. In Italia gli stipendi sono sempre stati veramente troppo bassi. Infatti rispetto alla media Europea i dipendenti italiani prendono pochissimo. Da poco c’è stata la polemica di alcuni infermieri frontalieri che non ce la facevano più ad essere sfruttati in Italia per 1400 euro al mese e hanno scelto di andare all’estero e fare un lavoro simile ma più leggero per addirittura €5000 al mese.(Fonte: ilovetrading.it)Queste sono storie che sono assolutamente normali in Italia, ma il vero problema è che tanti Italiani vengono pagati cifre veramente ...