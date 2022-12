Rugby a 7 | World Series femminili | a Dubai dominano Australia | Nuova Zelanda e Irlanda

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Si è conclusa la prima giornata della tappa didelleSevense la fase a gironi è stata dominata da, tutte che hanno chiuso imbattute e in testa ai rispettivi gironi. Nella pool A l’fa il vuoto contro Cina, Canada e USA, segnando 98 punti e subendone solo 19. Seconde in classifica le americane, con due vittorie e un ko, mentre non vanno ai playoff Cina e Canada. Nella pool B, invece, le Black Ferns 7s superano nettamente Brasile e Francia, soffrendo solo con la Gran Bretagna. Al secondo posto, però, si piazzano le francesi, con le britanniche comunque tra le migliori terze. Nella pool C, infine, l’batte Spagna, ...

OnRugby

07.00A 7 "Series a Dubai (diretta streaming suSeven) 08.30 TIRO A VOLO (President's Cup) - Trap maschile/femminile, semifinali (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)I Test Match dell'autunno hanno ultimato la stagione dele questa è la fotografia delRankingprima del Sei Nazioni: 1 Irlanda 90.63 2 Francia 90.01 3 Nuova Zelanda 88.98 4 Sudafrica 88.97 5 Inghilterra 83.66 6 Australia 81.80 7 Scozia 81.55 8 Argentina 80. Rugby - Il calendario della Rugby World Cup 2023 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...REGGIO EMILIA - «Vedere i calciatori dell’Iran non cantare l’inno prima della partita ai Mondiali in Qatar mi ha colpito. È stato importante, ma possono fare ...