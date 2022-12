Roma | vendeva “sotto banco” sigarette nella sala slot | maxi sequestro della Polizia FOTO

(Di venerdì 2 dicembre 2022). 40 Kg di tabacchi e 41 mila prodotti accessori annessi, venduti senza alcuna licenza, sequestrati dalladi Stato. E’ questo il bilancio di un’operazione portata a termine dagli agentidi Stato dell’XI Distretto di Pubblica Sicurezza San Paolo che hanno denunciato in stato di libertà il responsabile, un cittadino cinese, in quanto ritenuto responsabilevendita senza autorizzazione di tabacchi e prodotti accessori ai tabacchi da fumo. Le indagini Il blitz scaturisce da un’attività di controllo in materia di giochi disposti da un’apposita ordinanza firmata dal Questore. Nel caso specifico il controllo amministrativo ha permesso di accertare che il gestore non rispettava gli orari di accensione degli apparecchi da intrattenimento () e che inoltre ...

