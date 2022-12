Roma | Roberto Brunetti ‘Er Patata’ a processo da morto | la sentenza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Èda sei mesi ma resta imputato in unpenale per evasione. Un paradosso del quale si è reso ignaro protagonista, in quanto deceduto, l’attoreno, meglio noto come er Patata. L’uomo, a soli 55 anni, è stato trovatonella sua abitazione di piazza Bologna ail 3 giugno del 2022 per cause che sono tutt’ora avvolte dal mistero. Ilè terminato solo 6 mesi dopo la morte Attoreno,ha preso parte a varie commedie tra le quali: Paparazzi, Fuochi d’artificio e anchenzo criminale, nonostante il suo decesso risalga a giugno scorso, è rimasto imputato in unpenale fino al 30 novembre 2022. Un procedimento a carico ...