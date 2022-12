Roma Piano Rifiuti di Gualtieri Il vicepresidente del Kyoto Club Francesco Ferrante | un piano che nasce già vecchio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Accogliamo nella rubrica #occhialiverdi il contributo deldelDato che l’inceneritore diera finito nel frullatore politico – strumentale e populista da entrambe le parti – c’eravamo ripromessi di rimanere in silenzio dato che le motivazioni per cui la consideriamo una scelta sbagliata, obsoleta e persino un auto goal le avevamo già ampiamente spiegate. Però l’incredibile conclusione della procedura VAS (acronimo che sta per Valutazione Ambientale Strategica, e le parole sono importanti) delproposto dal Sindaco, nella sua veste di Commissario ci impone di interrompere il silenzio. Una procedura che è imposta dalla legge e che nessun commissariamento può bypassare pena ...

