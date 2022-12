Roma | arriva il piano ”Verde” per la città | interventi per 69 milioni di euro di investimenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 dicembre 2022)si muove per il green urbano e per la cura dei propri spazi verdi. Presentato questa mattina, venerdì 2 dicembre 2022, in Campidoglio ildiper ildelladi. Si tratta di una serie articolata didefiniti dal Dipartimento Ambiente capitolino che stanno già interessando i singoli territori ma anche ville e giardini.il” In totale: 61 diverse azioni, in gran parte già partite o in partenza che, tra la fine del 2022 e il 2023, arriveranno a compimento grazie ad un investimento complessivo di circa 69di. Risorse che si aggiungono agli oltre 50di ...