Rinnovo Bennacer | nella prossima settimana l’incontro | le ultime

(Di venerdì 2 dicembre 2022)e iluna situazione che tiene in apprensione il Milan, visto le sirene dall’estero sul centrocampistae iluna situazione che tiene in apprensione il Milan, visto le sirene dall’estero sul centrocampista. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà,ci saràtra il nuovo entourage dell’algerino e la società. Si fanno insistenti intanto le piste inglesi di Chelsea e Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milan e Inter: tutti i giocatori nel mirino del Barcellona Brozovic e©LaPresseIl ... Marotta ha sempre manifestato ottimismo per ilma la firma non è ancora arrivata e il prossimo 30 ......di Ismael. Il centrocampista francese naturalizzato algerino ha deciso di cambiare il suo agente: una svolta che costringerà il Milan a ricominciare da capo le trattative per ildel ...Bennacer e il Milan presto avranno un confronto per il rinnovo. Sullo sfondo ci sono società inglesi, a partire dal Chelsea: offerta pronta.Milan, ancora tutto da definire il futuro di Ismael Bennacer. Vediamo cosa potrebbe accadere qualora il giocatore dovesse partire.