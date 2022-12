(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dal 1° al 10 dicembre ilsi dà appuntamento a Jeddah, in, per unvotato all'inclusione e al progresso insieme a decine di star internazionali. Da Sharon Stone a Luca Guadagnino

Vanity Fair Italia

No es casual que Israelel país que más invierte en investigación y desarrollo. Según cifras de ... Por otra parte, las pérdidas de suhídrica son menores al 10% y sus cinco plantas ...Dovrebbe intitolarsi "A Day At The" di Giovanni Ferrari S e fosse tutto confermato, questa ... il trailer di 'Hot Take', film sul processo dell'anno Johnny Depp damascato sulcarpet di Waiting ... Red Sea International Film Festival 2022: la magia del cinema riparte dall'Arabia Saudita GEDDA, Arabia Saudita, 2 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Il Fondo per lo sviluppo culturale (Cultural Development Fund, CDF) dell’Arabia Saudita ha firmato un accordo con la Fondazione Red Sea Film ...Leader mondiali, responsabili politici e delegati di quasi 200 paesi si sono riuniti nelle ultime due settimane a Sharm El-Sheikh in occasione del vertice sul clima delle Nazioni ...