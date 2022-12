Rebellin | trovato il camionista che l’ha travolto | è un tedesco In passato gli avevano ritirato la patente

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È stato individuato ilche mercoledì hae ucciso l’ex campione di ciclismo Davide, mentre era in bici sulla strada regionale 11, a Montebello Vicentino. Si tratta di undi 62 anni, con dei precedenti per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Al momento, però, l’uomo non è stato fermato, ma denunciato a piede libero perché in Germania non esiste il reato di omicidio stradale. Ilsi sarebbe accorto dell’incidente L’uomo, sul quale in Italia oltre all’accusa di omicidio stradale pende anche quella di omissione di soccorso, dopo l’incidente non si era fermato e non era chiaro se si fosse accorto dell’accaduto o meno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, però, si sarebbe accorto dell’accaduto e sarebbe sceso dal mezzo, avvicinandosi ...