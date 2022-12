Rebellin | le accuse al camionista tedesco che ha investito il ciclista | «Lo ha visto a terra ed è scappato» Nel 2014 ritirata la patente

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Undi 62 anni è il responsabile dell’investimento mortale che ha travolto l’ex campione di ciclismo Davidelo scorso 30 novembre vicino allo svincolo autostradale di Montebello Vicentino. L’uomo, che lavora per una ditta di spedizioni di Recke, nella Renania Settentrionale-Wesfalia, di proprietà del fratello, aveva commesso già altre infrazioni. A carico del, infatti, risulta un patteggiamento al tribunale di Foggia del 2001 per fuga dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Mentre nel 2004 gli era stataladalla polizia stradale di Chieti, per guida in stato di ebbrezza. Secondo una prima ricostruire degli inquirenti, ilindividuato e denunciato in Germania sarebbe stato del tutto conscio di ...

Si sarebbe fermato e avvicinato alla vittima a terra. Poi la fuga. Ma è piede libero: in Germania non esiste il reato di omicidio stradale.