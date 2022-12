Rapina da 13mila euro ad un benzinaio | vittima e testimoni davanti al gip

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il processo per un colpo da tredicimilaa un distributore Esso lungo la Strada Statale Appia, nell’ottobre del 2017. Imputati Giuseppe La Montagna, 60 anni, Salvatore Pedata, 22 anni, entrambi di Casoria, arrestati in flagranza di reato con l’accusa diaggravata in concorso e porto abusivo di arma clandestina, e Giovanni Barra, che secondo l’accusa, avrebbe aiutato i due uomini nella. Impegnati nella difesa gli avvocati Gerardo Giorgione e Domenico Castaldo. Presso il Tribunale di Benevento, dinanzi al giudice Pezza, è comparso ilche ha ricostruito in aula i momenti della. L’uomo in particolare ha ricordato come i malviventi lo avevano colpito alla testa con il calcio della pistola e lo avevano costretto a farsi consegnare ...