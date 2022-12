Quattro “punti critici” della casa | come tenerli puliti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Life&People.it Pulizie in: un’operazione complessa. Da quando le abitazioni civili sono diventate unità residenziali complesse composte di ambienti spesso molto diversi tra loro (per materiali impiegati nella loro costruzione e tipologie di arredamento presenti al loro interno), si è ampliato notevolmente anche lo spettro delle operazioni da svolgere e dei prodotti da utilizzare. Certo, da un lato una maggiore specializzazione ha fatto in modo che ogni singolo elemento fosse sottoposto a un trattamento adatto ai suoi materiali costitutivi e anche alla sua destinazione d’uso. Dall’altro, tuttavia, esso ha costretto tutti, chi più chi meno, a effettuare dei veri e propri corsi d’aggiornamento per scoprire in che modo trattare ogni singolo oggetto, suppellettile, complemento d’arredo. E malgrado, soprattutto in Italia, tale operazione di “aggiornamento” sia ...

Questi due progetti esemplificano alcuni deicardine della gestione del problema legato ai ... Avsi, 329 progetti in 38 Paesi, incontinenti, ha celebrato di recente i suoi 50 anni di ...Il Bergamo, tre vittorie nelle ultimepartite disputate, vuole riprendere la marcia vincente ospitando nell'anticipo di domenica ...vittoria in campionato e che ha racimolato finora solo 2Seconda sconfitta in due gare per il Qatar che resta a 0 punti e per via dell'1-1 tra Olanda e Ecuador, entrambe a 4 punti (Senegal a 3) viene eliminato già alla fase a gironi. Tanta delusione tra i ...Giornata fiacca per Piazza Affari, con il Ftse Mib che archivia gli scambi in flessione dello 0,3% a 24.621 punti. Acquisti su Amplifon (+3,2%), Banca Generali (+2,4%), Campari (+2%) e Finecobank ...