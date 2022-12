Quanto è seria la Meloni | tutto il veleno di Friedman | la frase vergognosa

Leggi su liberoquotidiano

"Dove sono finiti i soldi del Pnrr?": la signora Gina se lo è chiesto in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. A provare a dare una risposta è stato il giornalista Alan, ospite della trasmissione: "I soldi del Pnrr sono stati impegnati dal governo Draghi per 5 anni fino al 2026, con progetti come la banda larga, la digitalizzazione di ospedali e scuole per i nostri figli". "Ogni sei mesi - ha continuato- l'Italia riceve altri 20 miliardi se i progetti controllati vanno bene". Poi la bordata: "questo dipende dalla serietà del governoe richiede che il governo porti avanti delle riforme legate ai soldi del Pnrr. Anche se Salvini si è messo contro alcune di queste riforme".