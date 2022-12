Quanti soldi guadagnano i tennisti? La classifica dei premi nel 2022 | Djokovic batte Alcaraz

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Novakè il tennista che ha guadagnato piùnel. Il serbo ha messo da parte 9,93 milioni di dollari (il cambio con l’euro è in sostanziale parità) nel corso di un’annata agonistica in cui ha vinto Wimbledon e le ATP Finals. Il 35enne si è lasciato abbondantemente alle spalle gli spagnoli Carlos(7,62 milioni di dollari per il numero 1 al mondo e vincitore degli US Open) e Rafael Nadal (7,44 milioni di euro per il vincitore di Australian Open e Roland Garros). La top-5 è completata dal norvegese Casper Ruud (6,93 milioni di dollari) e dal greco Stefanos Tsitsipas (5,47 milioni di dollari). Sopra i 4 milioni di dollari anche il statunitense Taylor Fritz, i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, il canadese Felix Auger Aliassime. Il polacco Hubert Hurkacz chiude la top-10 con 3 milioni di ...