“Quali permessi vengoni utilizzati per le visite prenatali svolte in orario lavorativo?”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Salve avvocato, ho svolto una visita di controllo prenatale durante l’inviando successivamente all’ufficio personale il certificato rilasciato dal medico. Le ore in cui ho svolto lemi sono state sottratte nella busta paga, dal monte oreex festività. Ho chiesto un chiarimento all’ufficio personale il quale mi ha risposto che, a seguito di una consultazione con il consulente del lavoro, le ore di permesso retribuite (a prescindere dalla motivazione) sono sottratte dal monte ore. L’art. 14 del D. Lgs. n. 151/2001 non specifica ciò che mi è stato comunicato e il mio contatto di lavoro (CCNL Commercio) non ha nessun riferimento a riguardo. Come è possibile dunque arrivare alla conclusione che essendoretribuiti essi debbano essere scalati dai ...

Il Salvagente

...d'oggi è possibile trovare online centinaia di applicazioni Parental Control grazie alleè ... Nota molto importante per il suo funzionamento Non richiede idi root , per chi non lo ...... come quelle relative agli strumentiper la caccia, altre possono essere meno immediate. ... leggi anche Patentino per la raccolta dei funghi o permesso,sono le regole Ognuna di queste ... Permesso di soggiorno per lavoro: come chiederlo e cosa garantisce I permessi fino a 18 ore all'anno per ragioni personali e familiari non devono essere né giustificati nè documentati da parte del dipendente che li richiede; essi e quelli per visite mediche, analisi ...