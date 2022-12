Qualcuno ha fatto del male a Gaia la ragazza scomparsa sulla nave? Il testimone | “Caos | tutti ubriachi”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nelle ultime ore i genitori dihanno deciso di lanciare appelli in tv per continuare a tenere alta l’attenzione sul caso. Non vogliono e non possono credere che, si sia tolta la vita gettandosi in mare. Stava andando a trovare i suoi nonni, partita dalla Liguria alla volta di Palermo. Un lungo viaggio che avrebbe dovuto portarla sull’isola dove però non è mai arrivata.è stata inghiottita dalla, si teme possa esser caduta in mare ma i genitori non credono che si sia tolta la vita. Non avrebbe avuto nessun motivo per farlo e invece, pensano che possa essere successo dell’altro su quella. Forse un incidente, forsehadel mare a. La ventenne era in compagnia di suo fratello ma, come ha ...