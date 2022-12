Puntare su potere d' acquisto e formazione Le richieste di Conflavoro Pmi al governo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Crediti d'imposta sull'energia, fringe benefit a 3 mila euro e piani premiali senza accordi sindacali,per i percettori del reddito di cittadinanza e turismo. Sono gli argomenti principali affrontati oggi daPMI, la Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, nelle audizioni delle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite per i lavori sulla legge di Bilancio. L'associazione è intervenuta con il presidente nazionale Roberto Capobianco, affiancato da Maurizio Centra coordinatore del CTS interno e da Enrica Montanucci presidente di MAAVIPMI. "Un plauso particolare alle misure contro il caro-energia - sottolinea Roberto Capobianco - ma suggeriamo di ritoccare l'impostazione della misura del credito di imposta in favore delle imprese per l'di energia elettrica e gas: ...