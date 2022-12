Puglia | maltempo | allerta temporali e vento fino a burrasca Codice giallo per barese | tarantino e Salento Protezione civile | previsioni meteo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, 3 dicembre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullameridionale, con quantitativi da deboli a moderati. Venti:forti dai quadranti meridionali, a prevelante componente sud-orientale, con raffiche di.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper ...

