Price cap su petrolio russo | accordo Ue su tetto dei 60 dollari

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Inizia ora la procedura scritta: la misura entrerà in vigore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Ue. 'L'Ue è unita e al fianco dell'Ucraina', assicura la presidenza ceca via social.

Guerra Ucraina eal petrolio russo, la misura entrerà in vigore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Ue Dopo tanta attesa è arrivato l'accordo: gli Stati membri dell' Unione europea hanno raggiunto un'......15 Ue trova accordo sua 60 dollari al greggio russo 11:39 Kiev: pacchi insanguinati alle ambasciate, anche a RomaBisogna ora vedere però le reazioni di Putin e dell’Opec” Quasi al fotofinish, i 27 Stati membri dell’Unione europea ha raggiunto l’accordo per il price cap sul petrolio russo a 60 dollari al barile.La Polonia, che spingeva per un tetto più basso, ha ritirato la sua obiezione alla proposta europea. Gli Usa accolgono positivamente il price cap europeo sul petrolio russo, che "aiuterà a limitare la ...