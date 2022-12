Premier Padel | il grande evento fa tappa a Milano | in gara anche l’iridato Ruffinati

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lafa, con tanti big della disciplina sempre più in ascesa. Il circuito mondiale delsi disputerà all’Allianz Cloud didal 5 all’11 dicembre, e vedrà al via i più importanti giocatori professionisti al mondo; presso lo stand Adidas sarà presentata la nuova racchetta Adipower Multiweight. La pala sarà disponibile in due versioni ‘Control’ ed ‘Attack’ e avrà una nuova tecnologia che la rende estremamente modellabile sia a livello di peso che giocabilità. All’appuntamento, fissato per le 10.30 di martedi 6, interverranno l’ad di Advanced distribution, Fabrizio Ruffinatti, il 5 volte campione del mondo Seba Nerone ed il giocatore spagnolo Alex Ruiz, numero 10 nell’attuale classifica mondiale, che ha firmato la nuova racchetta con la quale ...

Ci sono cinque giocatori italiani nelle tre coppie a cui l'organizzazione del MilanoP1 ha concesso una wild card per il tabellone principale del torneo al via lunedì 5 dicembre all'Allianz Cloud, ultima tappa della stagione 2022 del circuito. A ricevere il ...Campionato preferito 'LaLeague'. Una squadra dove vorresti giocare 'Una delle top sei in ... Hobby fuori dal campo 'I videogiochi e il. Sto bene anche in famiglia e con gli amici'.