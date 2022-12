Premier Padel a Milano | semifinali e finale si va verso il sold out

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ancora qualche giorno e il grandetornerà in Italia. Sabato partiranno le qualificazioni per il P1 di, il secondo torneo del nuovo circuito internazionale giocato in Italia. Il primo è ...

Il primo è stato il Major di Roma, secondo evento del, ora tocca al Duomo, pronto ad accogliere i migliori. Sold out La notizia è che i biglietti per semifinale e finale sono quasi ...Lafa tappa a Milano, con tanti big della disciplina sempre più in ascesa. Il circuito mondiale delsi disputerà all'Allianz Cloud di Milano dal 5 all'11 dicembre, e vedrà al via i ...L'attesa sta per finire, è tutto pronto all'Allianz Cloud per l'ultima tappa del circuito che fa capo alla International Padel Federation (FIP) ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...