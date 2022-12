Premi | assegnati i ' Ceo italian awards 2022' ai 15 migliori ad e imprenditori italiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Si è conclusa ieri a Milano, con laazione dei '15 capitani d'impresa più innovativi e di successo dell'anno' secondo la classifica Forbes, l'ottava edizione del 'Ceosummit &', dedicata aiC-Level dell'impresa contemporanea. Organizzato da Business International-Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia, l'evento ha registrato la partecipazione di oltre 200 tra amministratori delegati ei. Nell'ambito della scelta deiceo del, quest'anno si è voluto porre l'accento sulle sfide che il contesto globale propone in alcune aree strategiche del management, come leadership, collaborazione, produttività, innovazione e valorizzazione del talento, nonché su ...