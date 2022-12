Pos | contanti | evasione | cara Meloni | attenta all’agenda Tafazzi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Al direttore - Caro Cerasa, ho letto con interesse il suo articolo “L’economia italiana tiene, ma non è una notizia per l’industria del catastrofismo” e sono d’accordo con la sua lettura più ottimistica determinata dai dati sulla discesa dell’inflazione, sul lavoro che va, sul pil che regge. “La narrazione della recessione”, effettivamente, continua ma è spostata in avanti: dall’estate si è arrivati all’autunno e adesso, sostenuta dalle previsioni della Ue, “ci attende un periodo difficile” che ci sarà nel primo trimestre 2023. Tornando alla “narrazione catastrofista” citata dal suo articolo, a mio avviso ha una spiegazione endogena nel sistema Italia spesso sottovalutata. Oggi esistono (almeno) due Italie. Un’Italia aperta alle piattaforme globali, alla conoscenza, alla rivoluzione digitale e un’altra più legata al passato, alla rendita e alla chiusura. E non è una distinzione ...

L'obbligo dell'uso delda parte degli esercenti è stato portato a 60 euro. Una scelta che mette in difficoltà il turista estero, che si troverebbe a dover pagare sempre inper esempio le ...Il passare dei giorni e la varie modifiche intervenute, daia Opzione donna , non l'hanno ...richiama Meloni sull'evasione fiscale dopo le norme su tetto al contante e pagamenti col: '...Al direttore - Caro Cerasa, ho letto con interesse il suo articolo “L’economia italiana tiene, ma non è una notizia per l’industria del catastrofismo” e sono d’accordo con la sua lettura più ottimisti ...“Il numero di POS, in Irpinia come nel resto d’Italia, dal 2015 ad oggi è raddoppiato, senza bisogno di multe. Rimane però il problema dei costi di utilizzo delle carte, che riducono o azzerano i marg ...