Pori ostruiti | cosa sono | come liberarli e prevenirne la formazione

Leggi su diredonna

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tra i tanti fattori che posintaccare la bellezza e la salute della nostra pelle, in particolare quella del viso, cianche loro, i, un problema molto diffuso e che ha origine per via di un accumulo di sebo e impurità nella cute e che, a sua volta, può portare alladi brufoli, punti neri e acne. Un inestetismo che, oltre a non essere particolarmente bello da vedere, ha anche delle implicazioni a livello della nostra salute. E che, proprio per questo, è importante osservare, analizzare e comprendere, adottando le misure e gli accorgimenti necessari per poterlo risolvere. Le cause deiPer prima, quindi, torniamo un attimo indietro e spieghiamo esattamentei ...