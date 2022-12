Pontesecco | ok al progetto esecutivo | entro l’anno l’assegnazione dei lavori e il cantiere nel 2023

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il. Via libera alper la messa in sicurezza del nodo di, il nodo viario tra Bergamo e Ponteranica, dove confluisce il traffico in entrata e uscita dalla città verso la Valle Brembana.

Dei 125 milioni che arriveranno dallo Stato per il, cinquanta arrivano dal Pnrr. Pertanto, ... Bronzetti, Santa Caterina, Stadio, De Gasperi, Crocefisso, Sant'Antonio,, Ponteranica, ...Dei 125 milioni che arriveranno dallo Stato per il, cinquanta arrivano dal Pnrr. Pertanto, ... Bronzetti, Santa Caterina, Stadio, De Gasperi, Crocefisso, Sant'Antonio,, Ponteranica, ... Pontesecco, approvato il progetto esecutivo: entro l’anno assegnazione dei lavori e cantiere nel 2023 Il cantiere. Via libera al progetto esecutivo per la messa in sicurezza del nodo di Pontesecco, il nodo viario tra Bergamo e Ponteranica, dove confluisce il traffico in entrata e uscita dalla città ve ...Confermata la prevista realizzazione di due nuove rotatorie, che andranno a eliminare gli incroci semaforizzati snellendo il traffico ...