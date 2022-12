(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il Team di R-Store, in qualità di Apple Authorised Education Specialist, realizza ambienti di apprendimento creativi e digitali, perfetti per raggiungere gli obiettivi definiti dal PON Infanzia Da molti anni R-Store, partner Apple anche nel mondo dell’Istruzione, è al fianco di moltissime scuole, con una chiara missione: aiutare a cogliere le sfide quotidiane che trasformino L'articolo .

Orizzonte Scuola

... alla salute, all'. Darwish ha chiesto di mettere a disposizione delle famiglie l'ingente ...e circa 100 persone destinatarie di sfratti e che hanno usufruito dei benefici economici del...Oltre alle classiche fonti regionali e nazionali si sono aggiunte le risorse delINCLUSIONE, del fondo povertà, del Piano di Azione e Coesione anziani ee infine le risorse del PNRR. PER ... PON Infanzia! Scopri come affrontarlo al webinar gratuito del 6 e del 12 Dicembre Un incontro casuale che ha dato inizio ad un percorso didattico in cui i bambini hanno sperimentato il metodo scientifico. Un primo momento di osservazione informale ha dato spazio ad emozioni contras ...Per quanti ancora vedono negato il diritto alla vita o subiscono un’esistenza fatta di stenti e discriminazioni, dove la fame di sorrisi e di socialità è ...