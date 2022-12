Pomezia | firmato il protocollo “Sportello Sociale” con Croce Rossa Italiana

Gazzetta Regionale

Roberto Gualtieri hal'ordinanza che segue l'allerta meteo diramato dalla Protezione civile.il rischio idrogeologico e idraulico per le zone della regione Lazio tra Ciampino e. leggi ...In 136 lo hannotra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sinistra Verdi e Unione ...30 - Presidio Latina Piazza del Popolo ore 9:00 - CorteoAr Circolo ore 16:00 - Assemblea ... L'Indomita Pomezia torna a vincere, le parole di Imperato e Stazi Allerta meteo (livello arancione) per la regione Lazio. Il sindaco di Roma ha firmato l'ordinanza che chiude le scuole del 10º municipio e i parchi della capitale. Ecco cosa c'è da sapere.La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione ...