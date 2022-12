Politica zero Covid | la Cina verso la transizione?

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Primi segnali di allentamento delle misure anti-in. Nella città di Guangzhou, i residenti sono tornati al lavoro ieri per la prima volta dopo diverse settimane di lockdown, mentre a Chongqing, le persone non sono più state costrette a sottoporsi regolarmente ai test. A Pechino, un alto funzionario sanitario ha minimizzato la gravità delle attuali varianti di Omicron, in una dichiarazione alquanto rara per un rappresentante del governo cinese. Così hanno ripreso forza le speculazioni su una possibile marcia indietro da parte del governo cinese alla rigidadello. La decisione sarebbe una pronta risposta alle proteste degli ultimi giorni in diverse città, che hanno sfidato i controlli di Pechino, e diventerebbe ufficiale dopo la riunione del Partito ...