Più di 12 milioni italiani in viaggio per ponte 8 dicembre

Orizzonte Scuola

Saranno 12183 mila gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del ponte del 8 dicembre ... Le metegettonate saranno in montagna (28.5%), nelle località d'arte (27.8%) e di mare (......3di euro. Nel tempo, SuperEnalotto si è evoluto sempre di, arrivando ad accontentare i gusti e le necessità del nuovo pubblico. Grazie a WinBox e alla possibilità di giocare online, i ... Legge di bilancio, Valditara: “Quest’anno 500 milioni in più. Dall’edilizia alle supplenze, investiamo sulla scuola”