Piazzapulita | Bruno Vespa difende Meloni | “Sul caso Saviano non c’entra il ‘bastarda' ” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ospite ieri sera asu La7,ha spezzato più di una lancia in favore della Presidente del Consiglio Giorgia. Nello specifico, in aperta polemica col padrone di casa Corrado Formigli, il presentatore di Porta a Porta ha criticato l’atteggiamento dei giornalisti in occasione della conferenza stampa sulla Manovra, durante la quale alcuni di loro avevano contestatoper “il poco spazio per le domande” e per la lunga presentazione iniziale definita “una strategia”, suscitando così la reazione stizzita della Premier. “Io non so come altri Premier avrebbero risposto – ha esordito– Non si chiede a una Premier se ha imparato una lezione, la domanda si fa per sapere le cose”. Al che Formigli ha ribattuto al giornalista: “Sì, ma le ...