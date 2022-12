Perché Violet Affleck ha compiuto 17 anni alla Casa Bianca accompagnata da mamma Jennifer Garner?

Leggi su amica

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Un regalo di compleanno decisamente originale quello cheha fattosua primogenitaper i suoi 17: si è fatta accompagnarcena di Stato in onore del presidente francese Macron. Ecco i dettagli. Foto Ansa Un “+1” speciale. Quandoha accettato l’invito del Presidente degli Stati Uniti di cenare, ha fatto sapere che portava, come accompagnatore, una persona molto importante. Al suo debutto ufficiale in un contesto con gli occhi del mondo puntati addosso. E in un giorno per lei molto particolare.la prima volta di ...