(Di venerdì 2 dicembre 2022) La legge di Bilancio di quest’anno si svolge sotto il segno di una incertezza... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

La Germania, altrettanto determinata ma inizialmente più, sembra ora allinearsi alle ... Soprattutto, sebbene ne facciano le spese anche i paesi europei, l'operazione è in realtà ...... come molti sostengono, mariteniamo che le condizioni di accesso all'assistenza finanziaria ...la Cisl , che invece esprime un giudizio "articolato", dice no allo sciopero e punta più al ... Perché la cauta manovra di Meloni si può promuovere