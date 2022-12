Per un Natale che sia sostenibile | le idee amiche del pianeta

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Asiamo tutti più buoni ed è necessario iniziare ad esserlo anche con il nostro bistrattato: fuori da ogni retorica, ci si avvicina a grandi passi alla festa più consumistica dell’anno ed è buona norma cercare di contenere gli effetti collaterali, pur senza togliere nulla alla festa e al suo significato sociale e religioso. Arrivano da Legambiente alcuni consigli per unpiù: dai regali al menù fino agli addobbi, fare scelte diverse si può (e si deve). LEGGI ANCHE – Interior design: come sono cambiate le abitudini degli italiani? Per il pranzo e la cena di, ma anche come regalo al posto del solito cesto, si possono scegliere le confezioni di Legambiente e Libera Terra, prodotti d’eccellenza coltivati nei terreni confiscati alle mafie, il cui ricavato va ...

Comune di Rho

Questo però non ci impedisce di scoprire qualche dettaglio in più sugli episodi inediti che andranno in onda a partire da lunedì 12 dicembre 2022 e che non si fermerannole vacanze di, ...Se state pensando di acquistare questi prodotti come regalo di, poi, non preoccupatevi: il gigante di Seattle assicura la consegna in tempospacchettare i doni tutti assieme . A proposito ... Con Anmil un albero di Natale per ricordare le vittime del lavoro “Semplice e per tutti. Sarà così il “Natale a Mercogliano”. – afferma il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’ Alessio - Sobrio perchè i tempi impongono di contenere al massimo gli sprechi e di tenere lo ...Lo spazio raccoglie le opere in legno dipinte e realizzate a mano dall’Atelier di scenografia: l’obiettivo è finanziare la Lele Luzzati foundation ...