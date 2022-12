Per mantenere il controllo devi saperlo perdere

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È sorprendente quante energie profondiamo nelle nostre vite per evitare diil. Pianifichiamo, programmiamo, facciamo strategie di continuo nella speranza di non sbagliare mai, di far sì che tutto vada nella direzione che riteniamo giusta. Una tensione, questa, che trova espressione in molti ambiti, dalle relazioni al lavoro, e che in alcuni casi porta la corda a spezzarsi. Sì, perché per quanto possa suonare paradossale, l’eccesso diconduce proprio alla perdita di. Per evitare che accada dovremmo esercitarci a fare qualcosa di impensabile per molti di noi: (ri)familiarizzare con gli errori, con i cambi di programma, con le imperfezioni (nostre e degli altri). Di più, dovremmo imparare ad amarle in qualche modo. Fanno parte delle nostre vite e il loro ruolo è cruciale nella ...