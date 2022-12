Pensioni anticipate 2023 | Capone UGL | ‘Quota 103 come soluzione ponte verso Quota 41’

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Di seguito vi riportiamo le dichiarazioni integrali di Paolo, Segretario Generale dell’UGL, intervenuto in audizione sul disegno di legge di bilancio presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. All’interno del suo interessante intervento si parla anche diper il, efocalizza l’attenzione anche su103 e sul futuro della riforma con41., Leader UGL: “Rafforzare potere d’acquisto dei lavoratori e misure contro caro energia” Ecco le sue parole in audizione sul disegno di legge di bilancio presso le commissioni riunite di camera e senato: “Il contesto sociale, economico e politico complesso per il Paese impone a tutti gli attori in campo un atteggiamento responsabile, a cui la ...

InvestireOggi.it

E sulle2023 dai 58 ai 62 anni, tagli, vincoli e vantaggi sono argomento caldo, come dimostrano alcuni quesiti brevi dei nostri lettori. Ecco perché occorre fare il punto della ...Indice dei contenuti Su Opzione Donna il Governo Meloni è pronto a fare un passo indietro Perché la mini riforma dellenon piace ai Sindacati Su Opzione Donna il Governo Meloni è ... Pensione anticipata 2023 dai 58 ai 62 anni, tagli, vincoli e vantaggi Di seguito vi riportiamo le dichiarazioni integrali di Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, intervenuto in audizione sul disegno di legge di bilancio presso le Commissioni riunite Bilancio di C ...Il partito di opposizione Alleanza Democratica (DA) del Sudafrica ha presentato una mozione in parlamento per chiedere elezioni anticipate sulla scia dello scandalo che ha travolto il Presidente Cyril ...