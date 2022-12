Pelé | “Sono in ospedale per la mia visita periodica”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Amici,inper la mia. E’ sempre bello ricevere messaggi incoraggianti come questo”.le parole con cui ‘O Rei’ha voluto salutare i suoi fan attraverso Instagram, mostrando un messaggio che gli augurava di ristabilirsi “subito!”. O’Rei, 82 anni, era stato ricoverato l’altro ieri all'”Albert Einstein” di San Paolo ma sia i familiari che l’agente Joe Fraga hanno tenuto a precisare che le sue condizioni non preoccupano e che si tratta solo di esami di controllo già stabiliti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

