Paura di una guerra mondiale | aumento della povertà e insicurezza Il rapporto annuale del Censis fotografa un’Italia malinconica e post populista

LA NAZIONE

L' incendio , il boato e la: la Farnesina condanna con la massima fermezza il grave atto criminoso commesso ad Atene a ... durante la notte ignoti hanno incendiatodelle sue auto, andata ...a Ischia , in vista di questo fine settimana: mentre si continua a scavare per trovare l'... 'Posti in albergo e sulla nave' ma c'è chi non vuole lasciare casa Strage di Ischia,tragedia ... Paura in Toscana: crolla un ponte, "Poteva essere una tragedia" Una neurotuta di ultima generazione ... il grimaces (smorfie del volto di angoscia e paura) e un vero e proprio ‘congelamento di postura’ richiamavano a quanto la lettura attribuisce al ‘disturbo dell ...Il rapporto annuale 2022 del Censis rimanda l’immagine di un’Italia indignata dalle disuguaglianze economiche e spaventata dalla guerra.