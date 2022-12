Patrick Zaki nuovo cittadino onorario di Roma | voto all' unamità | ' Lo aspettiamo presto'

'Abbiamo approvato all'unanimità la cittadinanza onoraria di Roma Capitale a. Un atto profondamente importante per la nostra città', ha affermato il capogruppo capitolino di Demos, Paolo Ciani.Celli: lo aspettiamo presto in Italia, libertà diritto da difendere ogni ...«Abbiamo approvato all’unanimità la cittadinanza onoraria di Roma Capitale a Patrick Zaki. Un atto profondamente importante per la nostra città», ha affermato il capogruppo capitolino di Demos, Paolo ...Patrick Zaki è cittadino onorario di Roma. Il conferimento è stato deliberato ieri dall’Assemblea capitolina con voto unanime: 36 sì su 36 presenti in Campidoglio. In avvio di seduta è intervenuto in ...