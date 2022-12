(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Siamo in un brutto, bruttissimo, une dobbiamo reagire con tutte le nostre forze, con il nostro lavoro, le nostre idee”. Lo ha denunciato ilricevendo il Forum delle Famiglie. Bergoglio ha fatto un esempio emblematico: “Il segretario mi ha detto che l’altro giorno passava per piazza San Pietro e ha visto una signora con il carrello dei bambini ma dentro c’era un cagnolino… è un simbolo. Ci vogliono, abbiamo bisogno dei!”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

'Siamo in un brutto inverno demografico, bruttissimo, un inverno demograficoe dobbiamo reagire con tutte le nostre forze, con il nostro lavoro, le nostre idee'. Lo ha denunciato ilricevendo il Forum delle Famiglie. Bergoglio ha fatto un esempio emblematico: 'Il ...E aggiungono: "Ora arriva il weekend, le classi saranno chiuse e lunedì mattina il problema sarà ancora presente e più". La risposta del Comune "Esiste una problematica nella struttura di via ... Papa: "Grave inverno demografico: cani nel passeggino al posto dei figli" (ANSA) - TOLMEZZO, 02 DIC - Una donna di 63 anni è stata ricoverata in ospedale, in condizioni critiche, dopo uno scontro frontale avvenuto questa mattina, a Tolmezzo (Udine), nel quale sono rimasti ...SACILE - «Era un papà affettuoso, trovava sempre la parola giusta al momento giusto». Via Padova è una laterale della statale 13, ci entri e il rumore della ...