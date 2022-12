Panettone e Pandoro | Ingredienti nocivi | occhio all’etichetta

Leggi su ck12

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di: sapete sceglierli consapevolmente? Ecco glida controllare con attenzione sull’etichetta. Sta per arrivare il periodo dedicato alle feste natalizie: quale migliore occasione per addobbare la casa a tema, e scegliere con cura dei pensierini per i nostri cari?(fonte youtube)A breve le tavole di tutti gli italiani si popoleranno di amici e parenti, pronti a condividere brindisi e succulenti manicaretti, cercando di recuperare il tempo perduto nei difficili anni della pandemia. Tra un regalo incartato, ed una gita ai mercatini dedicati, non possiamo dimenticare i protagonisti dei menù natalizi. Stiamo parlando, ovviamente, dele del. Artigianali, farciti, personalizzati, e chi più ne ha, più ...