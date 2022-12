Palmanova | Natale 2022 Mercatini | spettacoli | danza e musica

(Di venerdì 2 dicembre 2022), mostra,, enogastronomia e, con un’attenzione particolare anche per i più piccoli. Oltre a questo si conferma la tradizionale festa di Capodanno in Piazza Grande con animazionele e i fuochi d’artificio. Il Comune diha pubblicato l’elenco completo degli eventi che animeranno la città stellata dal 2 dicembreal 14 gennaio 2023. Il calendario “La stella di” prevede 33 appuntamenti e potrà essere consultato sul sito www.comune..ud.it o sulla pagina Facebook del Comune di. “Per tutto dicembre aavremo un programma di attività molto ricco e variegato. Eventili, animazione per bambini, ...

... chiude lo svincolo di Malborghetto Valbruna Fedriga da papa Francesco: 'Il Friuli al centro delle celebrazioni del' Auna mostra fotografica racconta le donne del campo profughi Fvg ...... chiude lo svincolo di Malborghetto Valbruna Fedriga da papa Francesco: 'Il Friuli al centro delle celebrazioni del' Auna mostra fotografica racconta le donne del campo profughi Fvg ...AIELLO DEL FRIULI - Non è Natale senza i piatti della tradizione sulla tavola delle Feste: per questo, Palmanova Village ha organizzato un evento speciale per far conoscere le ricette della tradizione ...Il calendario “Palmanova La stella di Natale” prevede 33 appuntamenti e potrà essere consultato sul sito www.comune.palmanova.ud.it o sulla pagina Facebook del Comune di Palmanova. “Per tutto dicembre ...