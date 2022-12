Palestina | ci sono tutti gli ingredienti per una nuova ondata di violenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) di Claudia De Martino* Si scrive spesso che lanon è mai riuscita a diventare uno Stato perché gli Accordi di Oslo, che avrebbero dovuto portare a questo risultato, sibruscamente arrestati con l’arrivo al potere della destra di Benjamin Netanyahu e con la conseguente violenta reazione palestinese espressa dalla Seconda intifada. Tuttavia, laha goduto fino ad oggi di una parvenza di autonomia amministrativa attraverso due entità indipendenti come l’Autorità Nazionale Palestinese in Cisgiordania e il governo de facto di Hamas nella Striscia di Gaza e solo oggi, all’indomani delle elezioni che hanno portato le estreme destre al potere e per fattori interni strutturali di crisi rischia di perdere anche la sua limitata autoamministrazione. Molteplici fattori di rischi si accumulano simultaneamente nello scenario ...